İstiklal Caddesi'nde son ses Sagopa Kajmer dinleyip video çeken genç: Para cezası çok etkilemez ama hata yaptım

İstanbul’da İstiklal Caddesi'ne babasının arabasıyla gelip Sagopa Kajmer’in bir şarkısını son ses açan ve video çeken gence para cezası kesildi. Genç, “Para cezası çok etkilemez” dedi.

Olay, Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde babasının arabasını alıp, caddeye gelen 21 yaşındaki Oğuzhan Y. yaya trafiğine kapalı olan yere arabayı çekti. Daha sonra Sagopa Kajmer’in bir şarkısını son ses açan genç, elindeki cep telefonuyla video çekti.

İstiklal Caddesi'nde son ses müzik dinleyen Oğuzhan’ın keyfi polis ekiplerinin gelmesiyle yarıda kaldı. Gaziosmanpaşa’dan Beyoğlu'na müzik dinleyip video çekmeye geldiğini söyleyen gence ceza kesildi.

Yanına cüzdanını da almadığını belirten genç, ehliyet ve kimliğini de polis ekiplerine gösteremedi. Polis ekipleri gence, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan 'Kimlik ibraz edememe', 'ehliyet ibraz edememe' , 'çevreye rahatsızlık verme', 'müzik cihazlarını kamuyu rahatsız edecek şekilde kullanma' gerekçeleriyle ceza yazdı. Arkadaşına video atmak için geldiğini söyleyen Oğuzhan Y., şunları söyledi:

“Buraya müzik çalmak için geldim. Pişmanım yaptıklarım için tabii ki. Para cezası da yedim hoş para cezası çok da etkilemez ama hata yaptım. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Video çekip arkadaşıma atmak için gelmiştim."