Netflix 3 ayda 16 milyon yeni abone kazandı: Şirketin kârı katlandı

Koronavirüs ile birlikte evlerine kapanan internet kullanıcılarının artan talebi, Netlix'in gelir ve kârını uçurdu. Son 3 ayda 5.8 milyar dolarlık gelir elde eden şirketin net kârı yüzde 106 artışla 709 milyon dolara fırladı.

Online dizi ve film izleme platformu Netflix, 2020 yılının ilk çeyreğine ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Dünya genelinde koronavirüs salgınının damga vurduğu ve insanların karantina uygulamaları kapsamında eve kapandığı bu dönemde internetten film ve dizi izlemeye artan talep, Netflix’in ilk çeyrek rakamlarına da yansıdı.

2019 yılının ilk çeyreğinde 4.5 milyar dolar olan Netflix’in gelirleri yıllık bazda yüzde 28 artışla 5.8 milyar dolara çıktı. Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 344 milyon dolar olan net kârı ise yüzde 106 artışla 31 Mart 2020 tarihi itibariyle 709 milyon dolara fırladı.

Netflix bu rakamların yanısıra içinde bulunduğumuz 2020 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuç tahminlerini de duyurdu. Buna göre şirket bu çeyrekteki gelirlerinin 6 milyar doları aşmasını ve net kârının ise 820 milyon dolara yükselmesini bekliyor.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre eve kapanan milyonlar, Netflix’in ücretli abone sayısına da olumlu yansıdı. 2019 yılının ilk çeyreğinde dünya genelinde 148.8 milyon abonesi olan platform, bu sayıyı 2020 yılının ilk çeyreği sonunda yüzde 23’lük artışla 182.8 milyona taşıdı. Yıllık bazda 34 milyon yeni aboneye denk gelen bu artışın yaklaşık yarısı koronavirüs salgınının etkisinini sert bir şekilde hissedildiği bu yılın ilk çeyreğinde geldi.

2019 yılı sonunda 167 milyon olan Netflix’in a abone sayısı 31 Mart 2020 tarihinde 183 milyona dayandı. Böylece Netflix, bu yılın ilk 3 ayında 16 milyon yeni aboneyi platformuna çekmiş oldu.