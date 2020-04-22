Ailesi, Stephen Hawking'in solunum cihazını koronavirüsle kahramanca savaşan kamu hastanesine bağışladı

Dünyanın 2018'de kaybettiği astrofizikçi Stephen Hawking'in mustarip olduğu motor nöron hastalığı ALS yüzünden kullanmak zorunda kaldığı solunum cihazı, memleketi Britanya'nın Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) bağışlandı.

Çektiği hastalıktan kaynaklanan nedenlerle 76 yaşında ölen dünyaca ünlü evrenbilimci, kendi geliriyle satın aldığı tıbbi destek cihazları arasında solunum cihazı da yer alıyordu.

Koronavirüs pandemisine Başbakan Boris Johnson'ın önce sürü bağışıklığı politikası uygulamakta ısrar etmesi, daha sonra bizzat hastalanmasıyla Britanya tümüyle hazırlıksız halde yakalandı. Dolayısıyla NHS'de maske gibi koruyucu donanımlardan solunum cihazlarına dek koronavirüsle mücadelenin temel taşlarının yoksunluğu çekiliyor.

Bu ortamda Stephen Hawking'in kızı Lucy, babasının solunum cihazını Kraliyet Papworth Hastanesi'ne bağışladıklarını açıkladı.

Stephen Hawking’s ventilator donated to British hospital https://t.co/seVbqBGT1E — The Times of Israel (@TimesofIsrael) April 22, 2020

Babasına sağlanan tedavi ve bakım için ailece NHS'ye müteşekkir olduklarını belirten Lucy Hawking, "Cambridge'deki Kraliyet Papworth ve Addenbrooke Hastaneleri babamıza muhteşem, adanmış ve şefkatli şekilde bakmıştı" dedi.

His daughter, Lucy, says the ventilator he used has been given to the Royal Papworth Hospital in Cambridge, eastern England, where he received medical care during his life. https://t.co/a7SrZhsXZ1 — Rappler (@rapplerdotcom) April 22, 2020

Solunum cihazına bağımlı bir hasta olduğundan babası için Papworth Hastanesi'nin inanılmaz önemde olduğunu ve babasının bazı zor dönemleri atlatmasında bu hastanenin büyük yardımı dokunduğunu vurgulayan Lucy Hawking, bugünlerde koronavirüs mücadelesinin ön cephesinde yer alan hastaneyle temasa geçtiklerini, daha önce babası tarafından kullanılmış NHS'ye ait tıbbi cihazları iade etmelerinin ardından, babasının satın almış olduğu cihazları da koronavirüsle mücadeleye yardımı için NHS'ye devrettiklerini anlattı.

Dünyaca ünlü evrenbilimcinin kızı, onyıllardır iktidarların neoliberal politikalarıyla kolu kanadı kırılan NHS, yani kamusal sağlık çalışanları için şu övgüleri dile getirdi:

"NHS çalışanlarının ihtiyacı olan insanlara yardım etmekteki adanmışlıkları ve kararlılıklarının ailece tümüyle bilincindeyiz. Böyle bir dönemde herkese mümkün olan her şekilde NHS çalışanlarını desteklemeye çağırıyoruz."

Papworth Hastanesi Solunum Hastalıkları Kliniği Direktörü Dr Mike Davies, Hawking ailesinden tekrar haber almaktan ve bağıştan memnuniyetini dile getirirken, bu zor zamanda hastalar, aileleri ve yerel halktan destek görmenin kendileri için çok şey ifade ettiğini belirtti.