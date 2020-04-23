Tom Hanks'ten sekiz yaşındaki 'Corona' isimli çocuğa hediye

ABD'li ünlü oyuncu Tom Hanks, kendisine mektup yazarak ismi 'Corona' olduğu için okulda arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyen sekiz yaşındaki Avustralyalı çocuğa Corona marka daktilosunu hediye etti.

Queensland eyaletinde yaşayan sekiz yaşındaki Corona De Vries isimli 8 yaşındaki çocuk, Avustralya’dayken koronavirüse yakalanıp iyileşen Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'a bir mektup gönderdi.

Mektubunda "Haberlerde sizin de virüse yakalandığınızı duydum. Şimdi iyi misiniz ?" diye yazan çocuk ayrıca isminden dolayı okul arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini ve bu yüzden kendisini 'üzgün ve sinirli hissettiğini' belirtti.

Tom Hanks de Corona’ya, Avustralya’dayken yanında olan Corona marka daktilosuyla bir yanıt yazdı. "Artık hasta değilim ancak mektubun beni ve eşimi harika hissettirdi" diyen Hanks, ayrıca daktilosunu da çocuğa hediye etti.

Hanks, "Bu daktilonun sana yakışacağını düşündüm. Nasıl çalıştığını bir yetişkine sor. Ve onu, bana yazmak için kullan" ifadelerini kullandı.