Tom Hanks'ten sekiz yaşındaki 'Corona' isimli çocuğa hediye

Queensland eyaletinde yaşayan sekiz yaşındaki Corona De Vries isimli 8 yaşındaki çocuk, Avustralya’dayken koronavirüse yakalanıp iyileşen Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'a bir mektup gönderdi.
Mektubunda "Haberlerde sizin de virüse yakalandığınızı duydum. Şimdi iyi misiniz ?" diye yazan çocuk ayrıca isminden dolayı okul arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini ve bu yüzden kendisini 'üzgün ve sinirli hissettiğini' belirtti.
Tom Hanks de Corona’ya, Avustralya’dayken yanında olan Corona marka daktilosuyla bir yanıt yazdı. "Artık hasta değilim ancak mektubun beni ve eşimi harika hissettirdi" diyen Hanks, ayrıca daktilosunu da çocuğa hediye etti.
Hanks, "Bu daktilonun sana yakışacağını düşündüm. Nasıl çalıştığını bir yetişkine sor. Ve onu, bana yazmak için kullan" ifadelerini kullandı.
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Hey folks. Good News: One week after testing Positive, in self-isolation, the symptoms are much the same. No fever but the blahs. Folding the laundry and doing the dishes leads to a nap on the couch. Bad news: My wife @ritawilson has won 6 straight hands of Gin Rummy and leads by 201 points. But I have learned not to spread my Vegemite so thick. I travelled here with a typewriter, one I used to love. We are all in this together. Flatten the curve. Hanx
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