Rus senkronize yüzücü Subbotina evde hünerlerini gösterdi

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Karantinada yeteneklerini gözler önüne seren tek senkronize yüzücü Subbotina değildi. Takım arkadaşı ve beş kez Olimpiyat şampiyonu olan Svetlana Romaşina da küvette performans sergiledi.