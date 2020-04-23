İlk YouTube videosu 15 yıl önce bugün yüklendi

Bugünden tam olarak 15 yıl önce YouTube'un kurucu ortağı olan Jaweed Karim 'hayvanat bahçesinde ben' başlığıyla 18 saniyelik bir videoyu YouTube'a yükledi.

O tarihten bugüne video 90 milyondan fazla kez izlendi. Karim'in YouTube hesabında hala sadece bu video bulunuyor.

Jaweed Karim'in "Tamam, işte buradayız fillerin önünde" sözüyle başlayan videoda Karim, kameranın tam ortasında duruyor. Jaweed Karim videonun devamında şunu söylüyor: "Gerçekten, gerçekten, gerçekten uzun hortumlar onları harika yapan şey. bu gerçekten havalı."

Günümüzde pek çok YouTube hesabı sahibinin yaptığı gibi 'kanalıma abone olun', 'beğeni ve yorum yapmayı unutmayın' gibi geleneksel bir hal alan söylemler Karim'in videosunda bulunmuyor.

Söz konusu 'hayvanat bahçesinde ben' videosunu paylaştıktan bir yıl sonra Karim ve kurucu ortakları platformu 1,65 milyar dolar karşılığında Google'a sattılar.

YouTube'a göre şu anda platforma her ay 2 milyardan fazla kullanıcı giriş yapıyor. YouTube'un verdiği bilgiye göre platformda günde bir milyar saat içerik izleniyor ve her şeyi başlatan Jaweed Karim'in 'hayvanat bahçesinde ben' videosu oldu.