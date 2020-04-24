Vatandaş online kumarhanelere akın etti, İsveç hükümeti kumar oynamaya sınırlama getirdi

Koronavirüs pandemisi yüzünden evlerinde kalan milyonlar gönüllerine eğlence ararken, bağımlılıktan ya da can sıkıntısından online kumara akın var. Ligler askıya alındığından futbol bahsi oynanamayınca online kumarhanelere para yağdırılıyor.

Ancak yurttaşları evde otururken servet kaybetmeye başlayınca meseleye el koyan İsveç devleti, bahisçilerin online kumarhanelerde slot makinelere ve diğer oyunlara sürebilecekleri paraya sınırlama getireceğini açıkladı.

İsveç hükümeti, online kumarhane hesaplarına ya da slot makinelerine transfer edilebilecek para miktarının haftada 5000 İsveç kronu, yani 495 dolarla sınırlamayı planladığını duyurdu.

Sweden proposes tough new limits on online gambling deposits, spending and bonus offers to limit problem gambling during pandemic https://t.co/eexjz4Ypxn pic.twitter.com/YLG6ew7FSd — CalvinAyre.com (@CalvinAyreNews) April 23, 2020

Gazetecilere konuşan Sosyal Güvenlik Bakanı Ardalan Shekarabi şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kumar ve kumar bağımlılığı sorununun baş göstermesi riskini artıran farklı koşulların tehlikeli kokteylinin içindeyiz. Tecrit edilmiş bireyler işleri ve mali durumlarına dair büyük endişelere düşmüş haldeyken, kumar sorunlarının artışı için tehlikeli şekilde verimli bir zemin oluşturuyor."

* Yeni kurallara göre online kumarbazların faaliyetlerine sadece para değil zaman sınırlaması da getirilecek.

* Online kumarhanelerin oyunculara devam edebilmeleri için dağıttığı bonuslara da 100 kron limiti konulacak.

* Ruhsatsız kumarhane sitelerinin kapatılması için hükümetin yetkileri artırılacak.

İsvaç hükümetinin 1 Haziran'dan yıl sonuna dek yürürlüğe sokmaya hazırlandığı kısıtlamaları açık etmesinin ardından, perşembe günü online kumarhanelerin hisseleri yüzde 2.5 gibi oranlarda değer kaybetti.

Koronavirüs günlerinde büyük rağbet gören online kumara daha önce İspanya, Belçika gibi ülkeler bazı sınırlamalar, Letonya ise tümden yasak getirdi.

Sweden joins Belgium in setting mandatory deposit limits for online #gambling, during #COVID19 lockdown. There is a growing acknowledgement that there is increased risk of problematic gambling during this crisis. @AnneRabbitte @davidstantontd https://t.co/c1GzrXWcaB — ProblemGamblingIE (@ProblemGamIrl) April 23, 2020

Diğer Avrupa ülkelerinin tersine, koronavirüsle mücadele için sıkı önlem almayan İsveç'te ulusal karantina uygulanmıyor ve sosyal mesafe kurallarına bağlı kalmak gönüllülük esasına dayanıyor.