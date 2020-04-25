İstanbul'da bir kişi, Marmaray raylarına oturup çantasında bomba olduğunu söyledi. Polisin ikna çalışmaları sürüyor.

İstanbul Bakırköy'de Marmaray raylarına oturarak sırt çantasında bomba olduğunu söyleyen bir kişi hareketliliğe neden oldu. Yenimahalle durağı yakınlarında raylara oturan bir kişi sırt çantasında bomba olduğunu söyledi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Tren İstasyonu yakınında raylara oturan şüpheli, sırt çantasında bomba bulunduğunu iddia etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin görüşmeleri sonucu ikna edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelinin çantasının boş olduğu belirtildi.

İstanbul'da bir kişi Marmaray raylarına oturup çantasında bomba olduğunu söyledi: Polisin ikna çalışmaları sürüyor https://t.co/NFaR742VlY pic.twitter.com/0rQ5a3lJO8 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 25, 2020

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