Hollywood yıldızlarının kelime başına aldığı para açıklandı: En fazla Tom Cruise kazanıyor

Cinema Blend portalının aktardığına göre, kelime başına en fazla kazanan Tom Cruise. Hesaplamalara göre, ünlü oyuncu bir filmde söylediği her kelime için ortalama 7 bin dolar veya yaklaşık 10 saniyelik bir konuşma için 205 bin 609 dolar alıyor. Haberde, Cruise’un geleneksel ücrete filmlerin gişede elde ettiği hasılattan yüzde almayı tercih ettiği, rakamın da bu yüzden yüksek olduğu kaydedildi.

İkinci sırada, kelime başına ortalama 5.682 dolar kazanan Kurt Russell yer alıyor. Kelime başına ortalama 4.877 dolar alan Johnny Depp üçüncü oldu.

Kelime başına en fazla kazanan kadın oyuncu, ortalama 4.637 dolar ile Cameron Diaz oldu.

Aynı zamanda bir proje kapsamında, söylediği her kelime için en fazla para kazanan aktörün Kurt Russell olduğu belirtildi. 1998 yapımı Soldier filminde 407 kelime söyleyen Russell’in kelime başına 36.855 dolar aldığı kaydedildi. Bu kategoride ikincilik, 2001 yapımı Ocean’s Eleven filminde söylediği 685 kelime için toplam 10 milyon dolar, yani kelime başına 14.599 dolar alan Julia Roberts’a ait.