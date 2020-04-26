Çinli blogger en iğrenç yemekleri sıraladı: 'Milyon verseler de yemem'

Herkes lezzetli yemekler sever. Ama bazılarının lezzetli bulduğu bir yemek başkalarında tiksinme hissi uyandırabilir. Ama Sina haber portalının köşe yazarına göre, 'milyon verseler de' kimsenin asla ağzına almayacağı korkunç ve tatsız yemekler var.

'Aşçı mutfağını seviyor 2' rumuzlu Çinli blogger, Sina haber portalı için kaleme aldığı yazısında, tadı ve kokusu çoğu insanda tiksinme hissi uyandıracak dört yemeği anlattı.

İlk sırada, balık otu veya balık lifi olarak da bilinen Houttuynia bitkisinden yapılan yemeğin gösterildiği yazıda, bu yaban bitkinin özellikle Çin’in Guizhou bölgesinde popüler olduğu belirtildi.

Bitkinin çiğ balık gibi koktuğunu iddia eden blogger, "En çok da balık kokusunu sevmiyorum, bu yüzden bu yemeğe dokunmayı bile göze alamadım, hemen iştahım kaçtı" ifadelerini kullandı.

Listenin ikinci sırasında, İsveç’in geleneksel yemeklerinden mayalanmış ringa balığı konservesi Surströmming yer alıyor. Kendine özgü kokusuyla bilinir.

Çinli blogger, "Kimin bunun tadına bakmaya cesaret edeceğini bile bilmiyorum. Dayanılmaz bir kokusu var, çürümüş balık kokusu gibi" diye yazdı.

İnternette izlediği bir televizyon şovunda, katılımcılara Surströmming teklif edildiği ama 10 kişiden 9’unun bu yemeğin kokusuna dayanamadığını anlatan 'Aşçı mutfağını seviyor 2', "Kutuyu açarsanız birkaç gün evinizi havalandırmanız gerekecek. Açlıktan ölsem bile, asla bunu yemeye cesaret edemem" dedi.

İğrenç yemekler arasında ayrıca salyangoz ve erişteden yapılan Çin’in geleneksel yemeği Luosifen gösterildi. Bu yemeğin atık su gibi koktuğu belirtilen yazıda, "Bu yemekten sonra, birkaç dakika bulantı hissini beni bırakmadı" ifadelerine yer verildi. Blogger, Luosifen kokusunun haftalarca kalabildiğini iddia etti.

Fermente edilmiş kokmuş tofuyu da listeye alan yazar, bu yemeğin tadına bakacak çok az kişinin olduğunu belirterek, "Kokusu o kadar güçlü ve pis ki, boğazınız düğümleniyor" diye kaydetti.