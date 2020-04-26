Ahmet Hakan: Şişli Belediyesi'nin Veteriner Müdürü'nü şikayet ediyorum

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün yayımlanan yazısında Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'e çağrıda bulundu.

"Şişli Belediyesi'nin Veteriner Müdürü'nü şikayet ediyorum" diyen Hakan, şöyle devam etti:

"Şişli’de yaşıyorum. Hayvanseverlerle ilişkilerim çok sağlam. Gönüllülerin çoğunu tanıyorum. Senem Selimi var mesela... Kendini bu işe tamamen adamış.

Hepsinin ama hepsinin şikayetleri aynı: Şişli Belediyesi’nin Veteriner Müdürü’nün sokak hayvanlarının ihtiyaçları konusunda yeterince duyarlı olmadığını, hayvanseverlerle işbirliği yapmadığını, gönüllülere çok kaba davrandığını söylüyorlar.

Hatta ve hatta... Sırf bu tutum nedeniyle sokak hayvanları konusunda Şişli’nin İstanbul’un en geride kalan ilçesi haline geldiğini söyleyenler bile var. Belediye Başkanı Muammer Keskin’in dikkatine."