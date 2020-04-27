Bozcaada'daki tesislerin kapalı kalma süresi 1 ay daha uzatıldı

Bozcaada'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm konaklama tesislerinin kapalı kalma süresi, 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. Daha önce, tesislerin 30 Nisan tarihine kadar kapalı olacağı açıklanmıştı.

Her yaz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bozcaada ilçesinde, koronavirüs tedbirlerinin ardından yolcu ve araç sayısında artış yaşandı. Bunun üzerine de Belediye Başkanlığı ile Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu (BOZTİD), adadaki konaklama tesislerinin, 19 Mart-30 Nisan tarihleri arasında tedbir amaçlı kapatılması kararı aldı.

Salgının devam etmesi nedeniyle Bozcaada Belediyesi tarafından, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesi kapsamında, adadaki konaklama tesislerinin kapalı kalma süresi 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.