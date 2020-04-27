Rus senkronize yüzücü Alla Şişkina, en sevdiği mayolarını gösterdi

İki kez Olimpiyat şampiyonu olan Rus senkronize yüzücü Alla Şişkina, koronavirüs salgını sırasında evlerinde kalmak zorunda olan sosyal medya takipçilerini kırmayıp en sevdiği mayolarını gösterdi.

Rus milli takımının bir üyesi olarak 2012 ve 2016 Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya alan Şişkina, Instagram takipçilerinin ricasını kırmayıp yarışmalara katılırken giydiği, en sevdiği mayolarını gösterdi.

Şişkina, Kriss Kross’un ‘Jump’ şarkısı eşliğinde zıpladığı videoda, 8 mayosunu giydi.

Şişkina, “Yaratıcılık ruhum uyandı yine. Kaç tane mayom olduğu veya en çok hangilerini sevdiğim konusunda özel mesajlar geliyor. Mayolarımın küçük bir kısmı burada, fakat yine de harika oldu” ifadelerini kullandı.

Şişkina, Tokyo’da gerçekleştirilecek 2020 Olimpiyat Oyunları’nda daha fazla madalya almayı umuyordu ancak oyunlar koronavirüs salgını nedeniyle gelecek seneye ertelendi.

Şişkina, salgın sırasında evde kalırken formunu koruyor, egzersiz yapıyor, rutinlerini aksatmıyor.