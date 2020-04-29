Oyuncu Gupse Özay'ın babası Avukat Senih Özay sokağa çıkma yasağı kararına dava açtı

Oyuncu Gupse Özay'ın babası Avukat Senih Özay, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının hukuka aykırı olduğunu belirterek dava açtı.

Cumhuriyet'in haberine göre, oyuncu Gupse Özay'ın babası Avukat Senih Özay, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararı hakkında dava açtı.

Avukat Özay, "AİHS'nin ve AİHM'in içtihatların gözetilmeksizin böyle bir karar verilmesi açık hukuksuzdur. Anayasa Mahkemesi'ne hakkımın çiğnendiği sebebiyle dava açmaktayım" ifadelerini kullandı.