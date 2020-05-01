Yalıkavak Mahallesi Küdür sahilinde yaralı caretta caretta olduğunu fark edenler, durumu AKUT Bodrum ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, iplere dolanan bir yüzgecinden yaralı deniz kaplumbağasını kıyıya çıkarttı.
Caretta caretta tedavi için Ortaca'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürüldü.
Muğla'da yaralı caretta caretta tedaviye alındı https://t.co/pwA2l0fYRv pic.twitter.com/Qp1lMdMwo0— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 1, 2020
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