İngiltere’de halkın sağlık çalışanlarını alkışladığı sırada, gökyüzünde çift kemerli gökkuşağı belirdi. Nadir rastlanan bu doğa olayı görenleri büyüledi.

Kovid-19 ile mücadelede sembol olmuştu: Sağlık çalışanları alkışlanırken, çift kemerli gökkuşağı belirdi https://t.co/nwFD883XrH pic.twitter.com/dcGKfjfGAy

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Ülkede 'gökkuşağı', koronavirüs salgınında ön saflarda çalışanlara olan teşekkürün sembolü olmuştu. Küçük çocuklar gökkuşağını çizerek camlara asmaya başlamış ve gökkuşağı giderek bir sembol haline dönüşmüştü.