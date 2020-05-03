İngiltere’de halkın sağlık çalışanlarını alkışladığı sırada, gökyüzünde çift kemerli gökkuşağı belirdi. Nadir rastlanan bu doğa olayı görenleri büyüledi.
Kovid-19 ile mücadelede sembol olmuştu: Sağlık çalışanları alkışlanırken, çift kemerli gökkuşağı belirdi https://t.co/nwFD883XrH pic.twitter.com/dcGKfjfGAy— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 3, 2020
© REUTERS / LEE SMITH
Ülkede 'gökkuşağı', koronavirüs salgınında ön saflarda çalışanlara olan teşekkürün sembolü olmuştu. Küçük çocuklar gökkuşağını çizerek camlara asmaya başlamış ve gökkuşağı giderek bir sembol haline dönüşmüştü.
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