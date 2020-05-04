Fas’ta bir kişi arazisini ihlal ettiği için koyunları ezdi

Fas'ta koyunların arazisini ihlal ettiğini iddia eden bir kişi aracıyla çok sayıda koyunu ezerek katletti.

Fas’ın kuzeyinde bulunan Benslimane bölgesinde Fransız uyruklu bir kişi koyunların kendi arazisine girdiğini iddia ederek, koyunları arabası ile ezerek telef etti.

Çobanlık yapan küçük çocuk ise koyunlarının öldüğünü görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Yetkililer harekete geçerek, Fransız uyruklu şahsı gözaltına aldı.

Fas’ta bir kişi arazisini ihlal ettiği iddiasıyla koyunları ezdi https://t.co/0FQaB95e9s pic.twitter.com/C8B7XJ8geG — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 4, 2020

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Fas İnsan Hakları ve Hayvan Hakları grupları, olayın duyulmasının ardından harekete geçerek, şahıs hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açacaklarını duyurdu.

Fas’ın kırsal bölgelerinde koyunlar yoksul aileler için önemli bir geçim kaynağı konumunda bulunuyor.