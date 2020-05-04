Stormtrooper'lar boş sokaklarda yürüdü, Darth Vader güvercinleri besledi

Konak Belediyesinin ünlü film serisi Star Wars’un (Yıldız Savaşları) anıldığı Dünya Star Wars Günü dolayısıyla hazırladığı klipte, dijital efekt ile Millennium Falcon gemisi semaya çıktı, ‘Stormtrooper’lar boş sokaklarda yürüdü, Darth Vader İzmir Saat Kulesi’ndeki güvercinleri besledi.

İzmir’de Konak Belediyesi, Dünya Star Wars Günü dolayısıyla ilginç bir video klip hazırladı. Klipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle boş olan Konak sokaklarında dijital efekt ile Millennium Falcon gemisi İzmir'e geldi.

Filmin müziği eşliğinde düzenlenen klipte, ‘Stormtrooper’lar sokaklarda yürüdü. Death Star’ın da kadrajda yer aldığı klip sonunda, filmin ana karakterlerinden Darth Vader ve bir Stormtrooper’ın Saat Kulesi’ndeki güvercinleri beslediği görüldü.

Konak'ta neler oluyor?



Star Wars Günü kutlu olsun! #MayThe4thBeWithYou



Sürpriz Son 👀😊 pic.twitter.com/GEhB2uxAxr — Konak Belediyesi (@KonakBel) May 4, 2020

​Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan çalışma, Star Wars hayranları tarafından çok beğenildi.