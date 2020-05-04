Stormtrooper'lar boş sokaklarda yürüdü, Darth Vader güvercinleri besledi

İzmir’de Konak Belediyesi, Dünya Star Wars Günü dolayısıyla ilginç bir video klip hazırladı. Klipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle boş olan Konak sokaklarında dijital efekt ile Millennium Falcon gemisi İzmir'e geldi.
Filmin müziği eşliğinde düzenlenen klipte, ‘Stormtrooper’lar sokaklarda yürüdü. Death Star’ın da kadrajda yer aldığı klip sonunda, filmin ana karakterlerinden Darth Vader ve bir Stormtrooper’ın Saat Kulesi’ndeki güvercinleri beslediği görüldü.
Konak'ta neler oluyor?— Konak Belediyesi (@KonakBel) May 4, 2020
Star Wars Günü kutlu olsun! #MayThe4thBeWithYou
Sürpriz Son 👀😊 pic.twitter.com/GEhB2uxAxr
Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan çalışma, Star Wars hayranları tarafından çok beğenildi.
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