Spotify'da açık bulan Türk, ünlü şarkıcıların hesabına erişti

Tamindir'den Berk Demirci'nin haberine göre, Spotify'da bir hata keşfeden Okan Şahin, bu yazılım açığından yararlanarak dünyaca ünlü yıldızlar da dahil olmak üzere istediği kişilerin hesabına erişim sağlayabilmenin bir yolunu buldu.

Şahin, söz konusu açığın sanatçı yönetim panelinde olduğunu vurguladı. Kendisi de bu panele sahip olan ve kendi panelini yönetirken denk geldiği hatayı şirkete bildiren Şahin, ödül programı için prosedürlerin başlatıldığını söyledi.

KVKK gereği kişilere ait istatistikleri paylaşmayan Şahin konu hakkında bir video da yayımladı. Videoda kişisel veriler bulunan bölümlerin blurlandığı belirtildi.