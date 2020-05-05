Bodrum'da balıkçı ağına 2 köpek balığı takıldı

Bodrum’un Ortakent Mahallesi’nde bir balıkçı, teknesiyle Ortakent açıklarına gidip ağını bıraktı. Sabah saatlerinde ağını toplamaya giden balıkçı, ağlara takılan 2 adet köpek balığını görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.
Balıkçı, ağına köpek balıkları takıldığı için başka balığın gelmediğini söyledi. Balıklardan büyük olanın yaklaşık 1,60 metre boyunda olduğu, diğerinin ise 1 metre civarında olduğu görüldü.
Balıkçı karaya dönünce köpek balıkları vatandaşların da ilgisini çekti. Balığı yakından inceleyen bazı vatandaşlar fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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