Apple'dan koronavirüs kararı: iOS 14'ün tanıtılacağı tarih belli oldu

Apple‘ın her yıl düzenlediği WWDC geliştiriciler konferansı koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenecek.
NTV’nin aktardığı habere göre Apple yeni mobil işletim sistemi iOS 14'ün de tanıtılacağı etkinliğin düzenleneceği tarihi açıkladı. Apple'dan yapılan açıklamaya göre WWDC 2020 22 Haziran'da yapılacak.
iOS 14 hangi iPhone’lara gelecek?
Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek.
iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri:
- iPhone 11© AFP 2020 / Justin Sullivan/Getty Images
- iPhone 11 Pro© AP Photo / Tony Avelar
- iPhone XS- iPhone XS MAX© REUTERS / STEPHEN LAM
- iPhone XR© REUTERS / Stephen Lam
- iPhone 8 Plus© AP Photo / Mark Lennihan
- iPhone 7 Plus© REUTERS / Issei Kato
- iPhone 6S Plus© AP Photo /
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© AFP 2020 / Justin Sullivan/Getty Images
iPhone 11
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