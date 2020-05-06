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    Joker-cosplay

    Bilim insanları kötü karakterlerin neden çok sevildiğini keşfetti

    © AFP 2020 / Dia Dipasupil
    Yaşam
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    Psikoloji araştırmacıları, Darth Vader, Malefiz ve Joker gibi kötü karakterlerin neden sevildiğini araştırdı. Kötü karakterlerin kurmaca olduğu için sevildiğini keşfeden araştırmacılar, bu durumun onlara sempati duymayı güvenli kıldığını belirtti.

    Sevilen kötü karakterlere odaklanan psikoloji araştırmacıları, Darth Vader, Joker ve benzer kötülerin neden çok sevildiğini keşfetti. Northwestern Üniversitesi’nden Derek D. Rucker ve Rebecca J. Krause’un imzasını taşıyan yakın tarihli çalışmaya göre kötü karakterlerin sevilmesinin nedeni kurmaca olması.

    NTV'nin aktardığı habere göre, Forbes’a konuşan Krause, “Bu çalışmada ilginç şekilde, kurgu perdesi tarafından korunan gerçek izleyicilerin, kendi yönlerini yansıttığı için kötü kahramanları çekici bulabileceği ortaya çıktı” dedi.

    Joker filminin başrolünde Joaquin Phoenix
    © Fotoğraf : YouTube
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    Araştırmacılara göre insanlar, kendilerini iyi bireyler olarak düşünmek istedikleri için kötü ve ahlaksız gördükleri kişilere benzer yönler taşımaktan korkuyor. Ancak kurmaca, izleyiciye kendini hatırlatan, ancak gerçek bir insanda korkacağı özelliklere sahip birine sempati duymayı güvenli kılıyor.

    ‘Benzerlikler görmek rahatsız edici olabilir’

    “İnsanlar kendilerini olumlu bir açıdan görmek ister. Kendisiyle kötü biri arasında benzerlikler görmesi rahatsız edici olabilir” diyen Krause, kötü kişinin kurgusal bir bağlamda kullanılmasının bu rahatsızlığı ortadan kaldırabileceğini ifade etti.

    Çalışmanın verileri, kullanıcıları en sevdikleri kurgusal karakterlerle eşleştiren CharacTour adlı uygulamadan elde edildi. Analiz sırasında platformun yaklaşık 232 bin 500 kayıtlı kullanıcısı vardı. Platform, kullanıcıların bir çeşit kişilik testine girmelerini sağladı.

    İyi karakterler: Sherlock Holmes ve Yoda

    Veriler, kullanıcıların hangi karakterleri çekici bulduğunu gösterdi. Kullanıcılar iyi ya da kötü olsun, kendilerine benzettikleri karakterleri tercih etti. Quizde yer alan kötü karakterler arasında Darth Vader, Maleficent ve Joker gibi isimler yer alırken, iyiler arasında da Sherlock Holmes ve Yoda gibi karakterler bulundu.

    Science Daily’nin aktardığına göre analiz sonucunda kullanıcıların benzerlikleri arttıkça kötü karakterleri daha çekici bulduğu tespit edildi.

    ‘Kurmaca, kişiliğinizin karanlık yönleriyle etkileşime girmenizin bir yolu’

    Joker filminin başrolünde Joaquin Phoenix
    © Fotoğraf : YouTube
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    Krause, “Bu çalışmaya göre Darth Vader gibi karakterleri insanlar için çekici kılan şey, kötü karakterlerin zıddı olmaları değil. Aksine bizim kimliğimizden parçalar onlarda yankılanır” diye konuştu.

    Buna göre kurgusal karakterlerin izleyicileri kandırmasının nedeni, onlara daha karanlık benliklerini keşfetme fırsatı sunması. Krause konuyla ilgili şu çıkarımda bulundu: “Belki de kurmaca, iyi bir insan olup olmadığınızı sorgulamanıza gerek kalmadan, kişiliğinizin karanlık yönleriyle etkileşime girmenizin bir yoludur.”

    Etiketler:
    Star Wars, Araştırma, Malefiz: Kötülüğün Gücü, Darth Vader, Joker
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