ABD ve Avrupa'da Pinterest, TikTok ve Spotify'a erişim sorunu yaşanıyor

ABD ve Avrupa'dan çok sayıda Twitter kullanıcısı, Pinterest, TikTok ve Spotify'a erişim problemi yaşadıklarını belirten paylaşımlarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisini takiben sosyal paylaşım ve eğlence platformlarının kullanım oranları önemli ölçüde artış gösterdi.

Çoğunluğu ABD ve Avrupa'dan olan bazı Twitter kullanıcıları da yaptıkları paylaşımlarda Pinterest ve TikTok giriş yapamadıkları belirten paylaşımlarda bulundu.

Kullanıcılar ayrıca Spotify'da müzik akışıyla ilgili problemlerin olduğunu kaydetti.

Yaşanan erişim sorunlarını Downdetector da doğruladı.