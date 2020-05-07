ABD ve Avrupa'da Pinterest, TikTok ve Spotify'a erişim sorunu yaşanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisini takiben sosyal paylaşım ve eğlence platformlarının kullanım oranları önemli ölçüde artış gösterdi.
Çoğunluğu ABD ve Avrupa'dan olan bazı Twitter kullanıcıları da yaptıkları paylaşımlarda Pinterest ve TikTok giriş yapamadıkları belirten paylaşımlarda bulundu.
Kullanıcılar ayrıca Spotify'da müzik akışıyla ilgili problemlerin olduğunu kaydetti.
Yaşanan erişim sorunlarını Downdetector da doğruladı.
What am I ment to do now if tik tok is down like it’s the only thing keeping me sane #tiktokdown pic.twitter.com/65Gs5FtC9T— courtney (@courtneyb117) May 6, 2020
me wondering why no apps will open #SpotifyDown #pinterestdown #tiktokdown pic.twitter.com/dpSNHfH9ZT— olivia mae 🏩 (@xlivmaex) May 6, 2020
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