İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk hamile annesinin hayatını kurtardı: Komik nefes alıyordu

İngiltere’nin Staffordshire bölgesindeki Stoke-on-Trent kentinde yaklaşık altı aylık hamile olan 31 yaşındaki Nicky Lewis'in, kan zehirlenmesi (sepsis) nedeniyle bayıldı.

Annesinin bayıldığı sırada evde olan 6 yaşındaki Max odasında uyuyan annesini uyandırmak için yanına gitti. Ancak annesinin tepki vermemesi üzerine endişelenen çocuk teyzesini tabletinden arayıp, annesinin durumunu aktararak korktuğunu söyledi.

Teyzesi Sonia, hemen bir ambulans çağırdı ve kardeşinin evine doğru yola çıktı. Sağlık görevlilerinin eve girmesine yardımcı olmak için tabureye çıkan Max, anahtarı kapıdan çıkardıktan sonra mektup kutusundan sağlık çalışanlarına verdi.

Boy, six, saves his pregnant mother and unborn sister's life by using iPad to call for help https://t.co/FBn4owjaVK — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 7, 2020

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Doktorlar hastaneye kaldırılan genç kadının, oğlu Max’in hızlı hareket etmesi sonucu ölmekten son anda kurtulduğunu söyledi.

Nicky Lewis’in eşi Sam şunları söyledi:

“Özellikle şimdi geriye baktığımızda ve neler olabileceğini düşündüğümüzde Max'e yaptığı şey için her gün minnet duyuyoruz. Altı yaşındaki herhangi bir çocuk gibi çok arsız olsa bile kendimize sürekli hayatımızı kurtardığını hatırlatmalıyız. Böyle cesur ve zeki bir çocuğa sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu düşünüyoruz.”