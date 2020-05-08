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    Acun Ilıcalı

    Acun Ilıcalı: Fenerbahçe başkanlığı yapmak gibi bir düşüncem yok, Avrupa'da bir kulüp satın alabilirim

    © Fotoğraf : TV8
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    Acun Ilıcalı, CNN TÜRK Instagram canlı yayınında, Avrupa'dan bir kulüp alabileceğini duyurdu.

    Türk televizyon dünyasının önemli isimlerinden Acun Ilıcalı, CNN TÜRK Instagram canlı yayında açıklamalarda bulundu. Damla Uğurtürk’ün sorularını yanıtlayan Ilıcalı, Fenerbahçe başkanlığını düşünmediğini ancak Avrupa'dan bir kulüp satın alabileceğini söyledi.

    ​‘Nihat Özdemir'in yerinde olmak da istemezdim’

    Nihat Özdemir
    © İHA /
    TFF Başkanı Özdemir: Aldığımız kararın farkındayız, zaten Bilim Kurulu’ndan iyi haberler gelmezse gerekeni yaparız
    Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

    "Liglerin açıkçası çok oynanabileceğini düşünmüyorum ama istekleri anlayışla karşılıyorum. Federasyon oynatmak istiyor, haklılar. Normal hayata dönmek istiyorlar. Federasyon isteğini söyledi ama bir parantez var orada 'şartlar oluşursa' dedi. Bence şartlar oluşmayacak. Ben başlayacağını düşünmüyorum. Nihat Özdemir’in iyi niyetini anlıyorum. Ben Nihat Özdemir'in yerinde olmak da istemezdim. Ben olsam ligleri 1 Ağustos'ta başlatırım, ligler 10 Eylül'e kadar devam eder. 3 Hafta ara verilir. Sonra yeni sezonu başlatırdım.

    ‘Tüm takımlar ve taraftarlarıyla aram çok iyidir’

    Milli maç vardı Galatasaray'ın stadında. Bir anda binlerce Galatasaraylı taraftarın arasında kaldım. UEFA finalinde de Galatasaray'a stadyumdan destek verdim. Benim tüm takımlar ve taraftarlarıyla aram çok iyidir. Trabzonspor taraftarıyla da maç izledim. Bu işte yenmek de var yenilmek de.

    ‘Fenerbahçe başkanlığı yapmak gibi bir düşüncem yok’

    © Fotoğraf : Instagram
    Acun Ilıcalı: Alex ile ilgili bir bombamız var ama onu Ali Koç açıklayacak
    Fenerbahçe başkanlığı yapmak gibi bir düşüncem yok. Bu işte amatör kaldığın zaman işin zevkini dibine kadar yaşıyorsun. Fenerbahçe’nin Avrupa kupasındaki bütün maçlarına gittim. Orada o yöneticilerimizin taşıdığı yükü gördüm. Başarıya karşı aşırı derecede bağımlılığım var. Hayatımda hiç başarısız olmadım. Yani ara dönemler olabilir ama genel anlamda başarısız olmadım. Yönetici olmak falan bunlar benim için kolay işler değil. Diğer işlerimi bırakmam lazım şu anda öyle bir vaktim yok. Spor kanalıyla ilgili de bir planım yok. Ancak şunu söyleyebilirim Avrupa'da bir kulüp almayı düşünüyorum.

    ‘Mesut Özil’in sözleşmesinin bittiği anda Fenerbahçe’nin favori olduğunu düşünüyorum’

    Fenerbahçe iyi bir dönem geçirmedi. 'Ben şunu getiririm' falan diyemem. Çünkü ekonomik olarak durum iyi değil. Mesut Özil konusunda ne desem manşet oluyor. 1 yıllık sözleşmesi var. Sözleşmesi bittiği anda Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da elimden geleni yaparım. Arda Turan, Türkiye'nin en kariyerli futbolcusu. Bundan sonra hiç futbola dönmese de efsane olarak kalacak.

    Benim teknik direktör konusunda bir fikrim var ama söylemem doğru olmaz. Fenerbahçe yönetimini zor durumda bırakmak istemem. Onlar doğru ismi bulacaklardır.

    ‘EuroLeague organizasyonu büyük saçmalık’

    EuroLeague organizasyonu büyük saçmalık. EuroLeague yönetimini istifaya davet ediyorum. Orada para işleri var da tam çözemedim.

    ‘Belözoğlu'nun futbolu bırakması, Türk futbolu için büyük kayıp olacaktır’

    © DHA /
    Emre Belözoğlu: Lig sonunda faal futbol yaşantıma noktayı koyacağım
    Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakması Türk futbolu için büyük bir kayıp olacaktır. Fenerbahçe'nin teknik ekibinde kariyerini sürdüreceğini düşünüyorum. Emre Belözoğlu, Arda Turan ve ben ayak tenisinde çok iyi bir takım oluruz. Bu üçlüye isteyen rakip gelebilir. Ben futbolcu seviyesinde değilim. Ama futbolcu olmayan seviyesinde de en iyisiyim."

    Etiketler:
    Instagram, CNN TÜRK, Futbol, Avrupa, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Emre Belözoğlu
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