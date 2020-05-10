İstanbul'da erguvan mevsimi: Valisi Ali Yerlikaya'dan şiirli paylaşım

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından "İstanbul'da Erguvan Mevsimi, gönlümüze hoş geldi" ifadeleriyle paylaştığı videoda, İstanbul'un çeşitli noktalarında çekilmiş erguvan görüntüleri yer aldı. Videoda ayrıca Attila İlhan'ın "Geceye Karşı Şiir"i müzik eşliğinde seslendirildi.
Yerlikaya'nın paylaştığı iki dakikalık video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
İstanbul'da Erguvan Mevsimi, gönlümüze hoş geldi.☀️☀️☀️#Attilaİlhan#Erguvan pic.twitter.com/xurNYu8HGx— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 9, 2020
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