Yüzündeki leke 40 kilogramlık tümöre dönüştü

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde yaşayan bir adamın yüzündeki lekenin zamanla büyüyerek 40 kilogram ağırlığında bir tümöre dönüştüğü öğrenildi.

Daily Mail gazetesinin haberine göre Endonezya’nın Medan kentinde yaşayan 34 yaşındaki Andriadi Putra, daha çocukken yüzünde bulunan küçük bir lekenin zaman içinde büyüyen 40 kilogramlık bir tümörden mustarip.

Habere göre Putra yüzünde küçük bir leke ile doğdu. Doktorlar ailesine lekeden dolayı endişe duymamaları gerektiğini söyledi, ancak leke belli bir zaman sonra büyümeye başladı. Putra’ya 11 yaşındayken hücre dokusunun büyümesini ve gelişimini olumsuz etkileyen genetik bir bozukluk olan ‘nörofibromatozis’ teşhisi konuldu.

İki yıl önce tümörün aşırı büyümesi ile 32 yaşında olan Putra işini bırakmak zorunda kaldı. Sürekli olarak acı çeken Putra’nın tümörü şu anda yaklaşık 40 kilogram ağırlığında ve midesine kadar sarkıyor.

Putra, tümörün alınarak normal hayata dönmesine yardım edebilecek ameliyata girebilmeyi umuyor.