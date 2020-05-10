Antalya Gazipaşa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde bir kişi, sahile gelerek çırılçıplak denize girdi.
Selinus sahiline saat 11.30 sıralarında gelen yaşlı adam, deniz kıyısına yaklaşarak elbiselerini çıkarmaya başladı. Bir müddet sonra üzerinde sadece şortu kalan adam, onu da çıkarıp, çırılçıplak denize girdi. Kıyıda bir süre denize giren adam, daha sonra sudan çıkıp, tekrar elbiselerini giyerek uzaklaştı.
Antalya'da 4 saatlik izni fırsat bilen yaşlı adam çırılçıplak denize girdi https://t.co/20xBuV156L pic.twitter.com/4kPbQ7xB2P— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 10, 2020
Diğer yandan oltasını alarak sahile gelen bir kişi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine yakalandı. Denizde kaybolan doktor Orhan Bican'ı arama çalışmaları nedeniyle sahilde bulunan ekipler, balık tutmaya gelen vatandaşı uyarıp, sahilden uzaklaştırdı.
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