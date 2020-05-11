Ünlü oyuncu Jerry Stiller yaşamını yitirdi

Özellikle Seinfeld dizisinde canlandırdığı Frank Costanza karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan ünlü oyuncu ve komedyen Jerry Stiller, 92 yaşında hayatını kaybetti.

ABD’li emektar oyuncu ve komedyen Jerry Stiller, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ben Stiller, sosyal medyada yaptığı paylaşımda babasının doğal sebeplerden hayatını kaybettiğini duyurdu. Ben Stiller, “O harika bir baba, büyükbaba ve 62 yıl boyunca kendini Anne’e adamış bir eşti. Çok özlenecek. Seni seviyorum baba” ifadelerini kullandı.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5 — Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020

8 Haziran 1927'de New York'un Brooklyn bölgesinde dünyaya gelen Jerry Stiller, uzun yıllar eşi Anne Meara ile oluşturdukları ikiliyle komedi kulüplerinde sahne aldı.

İkili 60'lı ve 70'li yıllarda 'Ed Sullivan Show' adlı gece şovunda skeçler sahneledi, ardından kendi skeç programlarını yaptı.

Stiller, 90'li yıllarda popüler olan Seinfeld dizisinde George Costanza'nın babası Frank Costanza'yı canlandırdığı yardımcı rolle dünya çapında şöhrete kavuştu. Bu rolüyle 1997 yılında Emmy Ödülleri'nde En İyi Komedi Yardımcı Oyuncu kategorisinde ödüle aday gösterildi.

The tradition of Festivus begins with the airing of grievances.



If you got a problem with someone, tag them and let them hear about it! #HappyFestivus pic.twitter.com/LfsckTMMQ4 — Seinfeld (@SeinfeldTV) December 23, 2019

Sonraki yıllarda ‘King of Queens’ gibi çok izlenen dizlerde ve oğlunun yönetmenliğini yaptığı ‘Zoolander’ gibi bazı filmlerde misafir oyuncu rollerinde yer alan aktör, 2000 yılında eşi Meara ile komedi kariyerini anlatan bir anı kitabı kaleme almıştı. Stiller'ın eşi Meara, 2015 yılında yaşamını yitirmişti.