Çinli uzmanlar: Odaların günde üç veya dört kez 20-30 dakika havalandırılması gerekiyor

Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Sağlık Eğitimi Bölümü uzmanları, kirli havada artan virüs ve mikroplara karşı odaların günde üç veya dört kez 20-30 dakika kadar havalandırılması gerektiğini söyledi.

Çin’de yayın yapan Huanqiu Shibao'nun aktardığına göre uzmanlar, sabaha doğru odadaki oksijenin içeriğinin azaldığını ve yatak toplanırken toz akarları ve cilt parçacıklarının havaya karışması nedeniyle sabahleyin kalkar kalkmaz odaların havalandırılması gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar ayrıca, yemek yaparken mutfağın havalandırılması gerektiğini ve işlemden sonra en az 10 dakika daha pencerenin açık bırakılmasını öneriyor. Uzmanlara göre, yatmadan önce odanın havalandırılması, oksijenin içeriğini artıracak ve uyku kalitesini olumlu yönde etkileyecek.

Havada ortalama yüzde 0.03-0.04 karbon dioksit olduğunu, ancak insanların nefes alması nedeniyle konsantrasyonun arttığını hatırlatan uzmanlar, oranın yüzde 0.15’e varmaya başladıktan sonra rahatsızlık verdiğini vurguladı.

Uzmanlar, havalandırılmayan mekanlarda yeterli oksijen olmayacağından insanların başağrısı çekebileceğini ve tansiyonlarının yükselebileceğini belirterek, kirli havanın virüs ve mikropların çoğalması için uygun bir ortam olduğunu kaydetti.