Avustralya'da koronavirüs ilacı diye çamaşır suyu satan kiliseye para cezası kesildi, reklama son vermesi ihtarı çekildi

Yaratılış 2 Kilisesi, Avustralya'da insanlar tarafından tüketimine onay verilmemiş çamaşır suyundan yapılma mucize iksir satışına 151.200 dolar ceza kesilmesine tepkili: Din ve ifade özgürlüğüne şok edici bir saldırı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisi için dezenfaktan enjekte edilmesi önerisinin fikir babası olarak tanınan Yaratılış 2 Sağlık ve Sağaltım Kilisesi'ne (Genesis II Church of Health and Healing) Avustralya'da Kovid-19 ilacı diye sanayi tipi çamaşır suyu satmaktan 151.200 dolar ceza kesildi.

Yıllardır 'Mucize Maden Çözeltisi' (MMS) adı altında internette sanayi tipi çamaşır suyu, yani klordioksit satan Yaratılış 2 Sağlık ve Sağaltım Kilisesi, MMS'nin otizmden kansere, akneden diyabete şifa getirdiğini iddia ettiği hastalıklara son dönemde Kovid-19'u da ekledi.

Kurucusunun ABD Başkanı Donald Trump'a 'çamaşır suyu tedavisi' propagandası niteliğinde mektup göndermesinden birkaç gün sonra Trump'ın meşhur dezenfektan enjeksiyonu önerisini yapması, öneriye uyanların ölüm haberlerinin gelmesiyle tepkilerin odağına oturan kiliseye Avustralya'nın Tedavi Edici Ürünler İdaresi (TGA) el attı.

Kilisenin Avustralya kolunun websitelerinde 'su arındırıcı damlalar' diye tanıtılarak satılan MMS'ye Avustralya'da insanlar tarafından tüketilmesi için onay verilmiş değil.

Tepkiler üzerine ürüne soruşturma açan TGA, kiliseye bu ve diğer ürünlerin yasadışı şekilde reklamını yaprak 12 ihlalde bulunmaktan 151.200 dolar ceza kesti.

MMS'nin sindiriminin zararlı etkileriyle ilgili endişe açıklayan TGA, ürün reklamlarının derhal durdurulmasına yönelik mektup gönderdiklerini, reklamın yarın durmaması halinde federal mahkeme emri çıkarılmasını talep edeceklerini duyurdu.

TGA websitesinde, MMS reklamlarında yer verilen Kovid-19 tedavisi gibi iddialara dair kamuoyunu uyarmak için güvenlik uyarısı yayımlandı.

TGA'nın Avustralya'da MMS satışını yasaklaması için 10 yıldır kampanya yürüten halk sağlığı uzmanı Doç. Dr. Ken Harvey ise para cezasının yeterli olmadığını, en azından reklam ve satış yapan websitelerinin kapatılması gerektiğini belirtti.

Bunun çok tehlikeli olduğunu belirten Harvey "Bu ürün yüzünden ölümler oldu, hastanelere ağır vakalar sevk edildi" dedi.

MMS Avustralya websitesi ise tepkiler üzerine geçen hafta şu yazıyı koydu:

"Sitemizin tehlikeli sanayi tipi çamaşır suyu içilmesini teşvik ettiğine dair son dönemde medyada çıkan yalanlar ve bununla ilgili kilisemize yönelik cahilce, menfur saldırılar nedeniyle artık telefon aramalarının çoğuna yanıt veremiyoruz."

MMS Avustralya websitesini yöneten ve kendisini Yaratılış 2 Sağlık ve Sağaltım Kilisesi piskoposu olarak tanıtan Charles Barton, TGA'nın verdiği cezayla ilgili soruları şöyle yanıtladı:

"Bunun Avustralya'da din ve ifade özgürlüğüne yönelik şok edici, korkunç bir saldırı olduğuna işaret etmek dışında bir yorum yapmayacağız. Birleşik Krallık Milletler Topluluğu Avustralya Anayasası paramparça edilip pencereden atılmıştır, o kadar."