İddia: Epic Games, yarın GTA 5'i tüm oyunculara ücretsiz olarak sunabilir

Rockstar Games'in piyasaya sürdüğü en başarılı oyunlardan biri olan GTA 5, bugüne kadar on milyonlarca sattı. Yeni ortaya atılan bir iddiaya göre Epic Games, hala GTA 5 satın almamış olanlar için bir indirim kampanyası düzenleyecek.

Webtekno'nun aktardığına göre GTA 5, oyun başında çokça vakit geçiren oyunseverlerin çok büyük bir bölümü tarafından zaten satın alınmış durumda. Hatta yayımlanan son verilere göre oyun, bugüne dek 100 milyondan fazla kopya sattı. Bu ilgiden memnun olan Rockstar Games ise oyunu geliştirmeye devam ediyor ve bugün bile GTA 5 için çeşitli güncellemeler yayınlanıyor.

Yeni ortaya atılan bazı iddialar ise GTA 5'in, yarın itibarıyla bugüne dek hiç görülmeyen bir kampanya ile oyunseverlerin karşısına çıkacağını ileri sürüyor.

İddiaya göre Epic Games, yarın itibarıyla GTA 5'i tüm oyunculara ücretsiz sunacak. Üstelik iddiaları ortaya atan kaynaklara göre Epic Games, GTA 5 kampanyasında herhangi bir kısıtlama da yapmayacak.

Yani ücretsiz olarak sunulacak GTA 5, Online sürüm de dahil olmak üzere tüm modları, öğeleri ve aksiyonu ile oyun severlerle buluşacak.