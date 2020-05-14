Fransa’nın seri katil uzmanı ünlü yazarı ‘seri yalancı’ çıktı: Tüm kariyerini yalanlar üstüne kurmuş

Seri katiller hakkında yazdığı 40’tan fazla kitap milyonlarca kopya satan ünlü Fransız uzman ve yazar Stéphane Bourgoin, tüm kariyerinin yalanlar üstüne kurulu olduğunu itiraf etti. Bourgoin, Charles Manson ile tanışması ve ‘olmayan’ eşinin öldürülmesi dahil olmak üzere anlattığı deneyimlerin çoğunu uydurduğunu söyledi.

Yazdığı kitaplar, yaptığı belgesellerle Fransa’da adı ‘seri katil uzmanına’ çıkan 67 yaşındaki Stéphane Bourgoin’ın, ‘seri yalancı’ olduğu ortaya çıktı.

Bourgoin’ın bugüne kadar anlattıkları arasında; Charles Manson dahil 70’den fazla seri katille röportaj yaptığı, FBI’ın Quantico’daki üssünde eğitim aldığı, eşinin 1976’da öldürüldüğü gibi bilgiler vardı.

Ancak anonim bir kolektif olan 4ème Oeil Corporation, Bourgoin’ın geçmişinden kuşkulanınca Ağustos 2019’da bir araştırma başlattı. Kolektif, bulgularını YouTube’a yüklediği videolar aracılığıyla paylaştı ve Bourgoin’ı yalan söylemekle suçladı.

Yapılan araştırma sonucu, Bourgoin’ın hiç FBI eğitimi almadığı, Charles Manson ile hiç röportaj yapmadığı, söylediğinden çok daha az seri katille görüştüğü, kitapları için İngilizce yazılmış kitaplardan intihal yaptığı, hatta öldürüldüğünü söylediği bir eşi bile olmadığı ortaya çıktı.

'Yalanlarım bana yük oldu'

Videolar kaldırılsa da olay kamuoyunda infial yarattı. Bunun üzerine Stéphane Bourgoin yaptıklarını itiraf etti.

Suçlamaların ardından Paris Match dergisine konuşan Bourgoin, “Yalanlarım bana çok yük oldu. Bir muhasebe yapma zamanı geldi” dedi.

Bourgoin, Le Parisien gazetesine de ayrı bir röportaj vererek kendisini ‘mitoman’ (yalan uydurma hastalığına yakalanmış) olarak niteledi. Bourgoin, “Hatalarımı tamamen itiraf ediyorum. Yalan söylediğim, bir şeyleri gizlediğim için utanıyorum” diye konuştu.

[EXCLUSIF] Pendant des années, Stéphane Bourgoin s’est vanté d’être le spécialiste français des plus grands serial killers. Une vidéo sur YouTube a révélé ses mensonges et fissuré son aura.

➡ «Oui, je suis un mythomane», confie-t-il. Entretien > https://t.co/21FwVwohrx pic.twitter.com/wgg1FzxgGt — Le Parisien (@le_Parisien) May 13, 2020

ABD'de tanıştığı kadından ilham almış

Bourgoin, eşinin öldürülmesi hikâyesinde, ABD’nin Florida eyaletinde kısa bir süre tanıma imkânı bulduğu Susan Bickrest adlı barmen genç kadından esinlendiğini de anlattı. Bickrest, 1975 yılında 24 yaşındayken Gerald Stano adlı bir seri katil tarafından öldürülmüştü. 41 kadını daha öldürdüğünü itiraf eden Stano, 1998’de idam edilmişti.

Bourgoin, “Yaptığım saçmalıktı. İnsanların, partnerim olmayan birinin gerçek kimliğini bilmesini istemedim, ama o (Susan), Daytona Beach'te beş-altı kez görüştüğüm ve sevdiğim biriydi” dedi.

Le Figaro gazetesi için de ‘günah çıkaran’ Stéphane Bourgoin, psikolojik yardıma ihtiyacı olabileceğini söyledi.

Gerçekten sevildiğini hissetmediği için yalan uydurduğunu ve olayları abarttığını savunan Bourgoin, “Tüm bu yalanlar kesinlikle saçma. Son derece üzgünüm. Yaptıklarım için utanıyorum” ifadelerini kullandı.