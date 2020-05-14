Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu

İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un Beylerbeyi’nde 11 ay ikamet ettiği evinin güzellik merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Sezen Aksu, 2011 yılından beri evin sahibi.

Sezen Aksu, İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un bir dönem Beylerbeyi’nde yaşadığı evi 2011 yılında, 350 bin TL’ye satın aldı. Sanatçı 3 katlı olan eve, 2014 yılında 500 bin TL değerinde tadilat yaptırmış, dışı cephesi ise aynı kalmıştı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, o evin, güzellik merkezi olarak Safiye Turan adlı kişiye kiraya verildiği ortaya çıktı.

Tabelası bulunmuyor

'Safiye Turan Beauty Studio' adındaki güzellik merkezinin tabelasının binada asılı bulunmaması ise dikkat çekti. Sezen Aksu’nun evi kiraya vermeden önce Turan’a sık sık bakıma gittiği ve Beylerbeyi’nde bir yer açmak isteyen güzellik uzmanına evden bahsettiği öğrenildi.

‘Sezen şiir yazar burada’ dedik ama'

Mehmet Âkif Ersoy, Beylerbeyi civarında iki evde kaldı. 1908’den önce kaldığı ve şimdi Sezen Aksu’nun sahibi olduğu evde yaklaşık bir yıl yaşadığı söyleniyor. Bu arada mahallenin eskileri, Aksu evi aldığında sanat ve şair evi olur düşüncesiyle mutlu olduklarını dile getirdi. Aynı komşular, “Sezen şiir yazar burada” dediklerini ama şimdi bu hale gelmesinden mutlu olmadıklarını da aktardı.