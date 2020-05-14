Geleneksel publara hasret kalanların kahramanı: Minibüs musluklarından bardağa soğuk bira doldurarak eve teslimat

Londra'da minübüsüyle mahalle mahalle dolaşıp musluktan doldurduğu soğuk birayı bardakla teslim eden Brown, sokaklarda pub havası estirirken müdavimler tarafından süper kahraman ilan edildi.

Britanya'da iki aydır sıkı şekilde yürütülen evde kalma kampanyası geleneksel pub zevkinin kalplere gömülmesine yol açarken, imdada Londra'nın doğusunda Forest Road Brewing Co. adıyla bira üretimi ve satışı yapan Peter Brown yetişti.

"Taktiksel bira müdahale birimi" sloganını yazdığı beyaz minibüsle yollara düşen Peter Brown, aracın içine doldurduğu fıçılardaki biraları aracın dış cephesine taktığı musluklardan akıtıyor.

© REUTERS / HANNAH MCKAY Forest Road Brewing Co Direktörü Peter Brown, Londra'da tekerlekli pub diye anılan minibüsünün içindeki fıçılarla muslukların bağlantılarını kontrol ederken...

Mahalle mahalle dolaşıp evlere teslimat yapan bira üreticisi Peter Brown, biraları şişe ya da kutu içinde teslim etmek yerine, sokaklarda pub havası estiriyor.

© REUTERS / HANNAH MCKAY Forest Road bira üretim-satış şirketinin müdürü Peter Brown, minibüs musluklarından taze doldurduğu biraları evlerin kapılarına dek servis ediyor.

Musluklara dayadığı büyük bardaklarından bira servisi yapan Brown, bunun nedenini Reuters'e şöyle izah etti:

"Barımızın normalde cuma veya cumartesi satış yaptığı kadar birayı sığdıramasak da altı haftadır ilk kez karşılarında bir bardak soğuk bira gören müşterilen yüzlerindeki saf sevinci izlemenin tadına doyum olmuyor. O ifade hiçbir şeye değişilmez."

Ağzına bandana bağlayarak teslimat yapan Brown, bardaktan bira teslimi yönünde çok güçlü talep olduğunu belirtti. Mayıs ayı sonunda kadar siparişlerinin dolu olduğunu, daha uzak mecralara sevkiyat için bir başka minibüsü devreye sokmanın yollarını araştırdığını anlattı.

Kapıya bardaktan soğuk bira teslimatının 'hastası' olan müdavimler, 'süper kahraman' gözüyle baktıları Brown'ın kıyafetlerine bu tarz bir dokunuş da talep ediyor.

Londralı bir festival organizatörü olan Nick Bateson, birasını yudumlarken, Reuters'le "Bu adam bir kahraman, daha ötesi yok. Her kahraman pelerin takmaz, ama pelerin takmaya layık birisi varsa, o da bu adamdır" görüşünü paylaşarak ekledi:

"Harika bira, hızlı teslimat, bayılıyorum."