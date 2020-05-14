GTA 5 Epic Games'te kısa süreliğine ücretsiz oldu: Nasıl indirilir?

Rockstar’ın 2013 piyasaya sürülen ve 7 yıldır rekorlar kıran oyunu GTA 5, bu akşam Epic Games Store’da ücretsiz oldu.

Grand Theft Auto V ya da popüler kısa adıyla GTA 5 ücretsiz indirmeye açıldı. Bu zamana dek Steam, Rockstar Games Launcher ve Epic Games Store gibi kaynaklarda ücretli olarak dijital kopyaları satılan GTA V, ilk kez ücretsiz oldu.

Webtekno'nun aktardığı derlemeye göre oyunu bir kez kütüphanesine ekleyenler, ömür boyu oynayabilecekler.

GTV V ücretsiz olarak nasıl indirilir?

Adım #1: Epic Games’in ücretsiz GTA 5 indir sayfasına buradan gidin,

Epic Games’in ücretsiz GTA 5 indir sayfasına buradan gidin, Adım #2: Sağ alt köşedeki YÜKLE butonuna tıklayın,

Sağ alt köşedeki YÜKLE butonuna tıklayın, Adım #3: Epic Games hesabınıza giriş yapın,Hesabınız yoksa Kayıt Ol diyerek üye olun

Epic Games hesabınıza giriş yapın,Hesabınız yoksa Kayıt Ol diyerek üye olun Adım #4: Açılan penceredeki SİPARİŞ VER butonuna tıklayın,

Açılan penceredeki SİPARİŞ VER butonuna tıklayın, Adım #5: Eğer Epic Games baştıcısı yüklüyse açın,Eğer Epic Games başlatıcısı yüklü değilse indirip kurun,

Eğer Epic Games baştıcısı yüklüyse açın,Eğer Epic Games başlatıcısı yüklü değilse indirip kurun, Adım #6: Epic Games Launcher’ı açın,

Epic Games Launcher’ı açın, Adım #7: Kütüphane bölümüne gelerek GTA 5’i ücretsiz indirin.

NOT: Epic Games Store, sunucularına yapılan yoğun ziyaretçi girişini kaldıramadı. Sayfanın düzenli olarak yeniden ziyaret edilmesi gerekiyor.

Oyunun Epic Games Launcher haricinde başka bir başlatıcı üzerinden açmanız mümkün değil. Ayrıca sahip olunan oyunlar, bir başka Epic Games hesabına transfer edilemiyor.

GTA 5 sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2,

Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2, İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 - 2.40GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 Quad-Core İşlemci (4 CPU) - 2.5GHz

Intel Core 2 Quad Q6600 - 2.40GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 Quad-Core İşlemci (4 CPU) - 2.5GHz Bellek: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB

NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB Ses kartı: 100% DirectX 10 uyumlu

100% DirectX 10 uyumlu Sabit Disk Alanı: 80 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1 İşlemci: Intel Core i5 3470 - 3.2GHZ (4 CPU) / AMD X8 FX-8350 - 4GHZ (8 CPU)

Intel Core i5 3470 - 3.2GHZ (4 CPU) / AMD X8 FX-8350 - 4GHZ (8 CPU) Bellek : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB

: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB Ses kartı: %100 DirectX 10 uyumlu

%100 DirectX 10 uyumlu Sabit Disk Alanı: 80 GB

GTA 5 ne zamana kadar ücretsiz olarak kalacak?

Epic Games tarafından ücretsiz olarak sunulan GTA V, 14 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 1 hafta boyunca ücretsiz olarak kütüphanelere eklenebilecek.