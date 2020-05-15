YouTube çöktü

DownDetector'e göre, YouTube'a erişimde sorun yaşayan internet kullanıcılarının çoğunluğu, ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, Brezilya ve Avustralya'daki kullanıcılardan oluşuyor.
Youtube is having issues since 7:21 PM EDT. https://t.co/XrCFHBn78f RT if it's down for you as well #Youtubedown— Downdetector (@downdetector) May 14, 2020
YouTube'a erişimde sorun yaşayan kullanıcıların yaklaşık yüzde 60'ı videoları izleyemediklerini, yüzde 30'u internet sitesinde sorun yaşadıklarını, yüzde 1'i ise giriş yapamadıklarını bildirdi.
YouTube'un çökmesine ilişkin Twitter'da paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları, başka kullanıcıların da aynı sorunu yaşayıp yaşamadıklarını sordu.
YouTube is down since the past 10 minutes.— Akshay Kumar G (@AkshayShakira) May 14, 2020
Me right now:#YouTubeDown pic.twitter.com/TkQV61cAWV
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