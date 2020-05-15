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    Tayland'da oyuncak pandalı sosyal mesafe önlemi: 'Daha az yalnız hissetmemi sağlıyor'

    © REUTERS /
    Yaşam
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    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (131)
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    Bangkok'ta bir restoran, müşterilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları için sandalyelere oyuncak panda yerleştirdi.

    Dünya çapında bazı ülkelerde koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesiyle bazı restoranlar da sosyal mesafeye uyulması şartıyla yeniden açılmaya başladı.

    Bangkok'taki bir restoranda da, müşterilerin sosyal mesafe kurallarına uyulması ama masada da yalnız hissetmemeleri için sandalyelere oyuncak panda yerleştirildi.

    Vietnam restoranı olan Maison Saigon restoranına gelen müşteriler, her masanın bir sandalyesine oturtulmuş oyuncak pandalarla karşılaştı.

    Restoran sahibi Nattwut Rodchanpanthkul, aldıkları bu önlemi Önceden masalarda yalnızca birer adet sandalye bulunduruyorduk ancak bu bana garip geldi. Bu yüzden müşterilere bir arkadaş vermeye karar verdik ifadeleriyle anlattı.
    © REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
    Restoran sahibi Nattwut Rodchanpanthkul, aldıkları bu önlemi "Önceden masalarda yalnızca birer adet sandalye bulunduruyorduk ancak bu bana garip geldi. Bu yüzden müşterilere bir arkadaş vermeye karar verdik" ifadeleriyle anlattı.

    ​Pandayla birlikte yemek yiyen müşterlerden 25 yaşındaki Sawit Chaiphuek ise, aylar sonra ilk defa dışarı çıktığını  söyledi ve "Panda daha az yalnız hissetmemi sağlıyor" ifadelerini kullandı.

    Siriporn Assayakarint isimli bir diğer müşteri de, "İnsanların her zaman nerede oturacakları ve yakınlıkları konusunda kafa karışıklığı yaşadıkları diğer restoranlara göre anlaması çok daha kolay" dedi.

    Dün ülke çapında yalnızca bir koronavirüs vakasının açıklandığı Tayland'da salgının başlamasından bu yana 3018 vaka ve 56 ölüm gerçekleşti.

    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (131)
    Etiketler:
    Koronavirüs, Restoran, Panda, Tayland, Bangkok Post, Bangkok
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