'Epic Games 3 oyunu daha ücretsiz dağıtacak' iddiası

Webtekno'nun aktardığı iddiaya göre Epic Games, önümüzdeki haftalarda sunacağı ücretsiz oyunlarla en az GTA 5 kadar ses getirmeyi planlıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya genelinde insanları eve kapatırken video oyun sektörü, son yılların en hareketli zamanlarını geçiriyor. Bir yandan yeni nesil oyun konsollarıyla ilgili yeni açıklamalar, bir yandan yeni konsolları hedefleyen yeni oyun duyuruları geliyor.

Bu noktada Epic Games'in GTA 5'i ücretsiz olarak tüm oyunculara sunması, gündemin bir numaralı konusu olmuş durumda. Epic Games'in GTA 5'i ücretsiz olarak sunması öylesine büyük bir ses getirdi ki, Epic sunucuları bu yoğun ilgiye dayanamadı ve bir süre platforma ulaşılamadı. Sonrasında ise işler yoluna girdi ve tüm oyunlar bir bir ücretsiz GTA 5'lerini kütüphanelerine eklemeye başladılar.

Bazı söylentilere göre Epic Games'in ücretsiz büyük oyun kampanyası GTA 5 ile sınırlı kalmayacak. İddialara göre platform, ilerleyen haftalarda da dünya genelinde popüler olan oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam edecek.