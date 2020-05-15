Kayıt
23:33 15 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kayseri’de cami - akşam ezanının 4 dakika geç okunması sonucu vatandaşlar oruçlarını geç açtı.

    Kayseri’de ezan geç okundu, iftarlar gecikti

    © İHA / MEHMET TURAN BOZDEMİR
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104205/31/1042053185_0:287:2733:1823_1200x675_80_0_0_fea02829a5d3bf5517055dad5c625ca9.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202005151042053216-kayseride-ezan-gec-okundu-iftarlar-gecikti/

    Kayseri’de dün akşam akşam ezanının 4 dakika geç okunması sonucu vatandaşlar oruçlarını geç açtı. Kayserili Necdet Bekarlar, ezanın geç okunduğunu fark ettiğini söyleyerek, “Hadi hocam artık oku dedim” dedi

    Kayseri’de dün Ramazan ayının 21. gününde vatandaşlar orucunu 4 dakika geç açtı. 19.49'da okunması gereken akşam ezanı 19.53'te okundu. Yaşanan durum karşısında vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

    Kayserili vatandaşlar, olayı fark ettiklerini ve oruçlarını açmak için ezanın okunmasını beklediğini söyledi. Mustafa Çorbacı, “Çok zor da olsa ara sıra böyle hatalar olabilir. Ben sinirlenmedim, kızmadım. Bu tür olaylar olabilir. Aslında olmaması gereken bir şey ama olmuş yani yapacak bir şey yok. Kayseri’de daha önce 1 dakika kadar böyle bir durumun yaşandığını hatırlıyorum daha önce” dedi.
    Yılmaz Aydın ise “İftar sofrasında otururken ezanın geciktiğini hissettim. Balkona çıktım etrafa baktım ama geciktiğini fark ettim. Ezan okunan kadar iftarımı açmadım. Daha önce Kayseri’de böyle bir durum hiç olmamıştı” ifadelerini kullandı.

    ‘Hocam hadi okuyun’ dedim

    Kayserili Necdet Bekarlar da, “İftarı beklerken ezanın geç okunduğunu fark ettik. Saate de baktım, eşime ve oğluma sordum. Onlar da daha vaktin olduğunu söylediler ama ben hissettim. Çünkü vaktin gelmesi lazımdı. Tekrar saate baktık ve saatin geri olduğunu düşündük. Artık ben de ‘Hocam hadi okuyun’ dedim kendi kendime. Elimizde su ile bekledik. Ondan sonra da ezan okundu. Sonradan da sosyal medyaya baktım 10-15 dakika sonra, ezan geç okundu diye tweet'lerin atıldığını gördük. Bu yaşıma geldim böyle bir olayı ilk defa yaşıyorum” şeklinde konuştu.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Diyarbakır'da sosyal mesafeli gelinlik tasarlandı: 12 metrekarelik alanı kaplıyor, 20 kilo ağırlığında
    Karikatür
    Petrol fiyatlarında, piyasaların istikrara kavuşması beklentisiyle yükseliş hızlandı
    İnfografik
    İlyuşin İl-2 saldırı uçağı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet