İzmir'deki Tarihi Asansör'ü ayağıyla çağıran kadına tepki

İzmir Konak'ta Karataş semtinde bulunan ve 1907 yılında Musevi bir iş adamı olan Nesim Levi tarafından inşa ettirilen Tarihi Asansör'de tepki çeken bir olay yaşandı.

Tarihi Asansör'e gelen bir kadın, kabini çağırmak için asansör tuşuna ayağıyla bastı. Yaşanan o anlar ise başka bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.