Ukrayna'da yılın başından beri 700'den fazla kişi AIDS'ten öldü

Dünya koronavirüs pandemisiyle uğraşırken, HIV salgınının pençesindeki Ukrayna'dan bununla ilgili yeni bir açıklama geldi.

İlkin 1983 yılında ABD’nin San Francisco şehrinde AIDS kurbanlarını mum yakarak anmak için düzenlenen her mayıs ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilen uluslararası etkinlik halini alırken, öncesinde Ukrayna'dan HIV salgını sayılarıyla ilgili güncelleme geldi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Merkezi, bu yılın başından beri, 5 bin 256 HIV enfeksiyonu ve 700'den fazla AIDS'ten ölüm vakasının kaydedildiğini duyurdu.

Merkezin Facebook sayfasından şu açıklama yapıldı:

"2020 yılında Ukrayna’da resmi olarak 5 bin 256 HIV enfeksiyonu vakası, 1501 AIDS vakası ve AIDS nedeniyle 733 ölüm kaydedildi."

Ukrayna daha önce 2019 yılı için AIDS’ten 2500'den fazla ölüm açıklamıştı.