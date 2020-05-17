Brezilyalı model Larissa Gacemer, 'Niye çocuk yapmıyorsunuz' sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

Eski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinin yönelttiği "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına tepki gösterdi. Larissa Gacemer, "Çocuğum olmuyor. Allah beni böyle yaratmış. Kötü yorum yazmayın artık" diyerek isyan etti.

Türkiye'de bir moda çekimi sırasında tanıştığı eski basketbolcu Burak Gacemer ile 2011 yılında evlenen Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen "Neden çocuğunuz olmuyor?" sorularına paylaştığı bir video ile yanıt verdi. Larissa Gacemer'in videosu sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı Gacemer'in videoyu çekmesine neden olan sorulara tepki gösterdi.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Larissa Gacemer, şu ifadeleri kullandı:

"Neden çocuk yapmıyorsunuz? Neden çocuk yok. gibi sorular soruyorsunuz. Bende doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Biz de artık gezelim, seyahat yapalım dedik. Ama siz bana inanılmaz kötü yorumlar yazıyorsunuz. Sadece bana değil, herkese böyle şeyler yazıyorsunuz. İnsanlar ne yaşıyor bilemezsiniz. Kötü yorum yazmayın artık."