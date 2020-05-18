Beykoz'da yaşanan tartışmada eşinin önüne geçen kadın vurularak hayatını kaybetti

Beykoz'da çıkan tartışmada eşini korumak için komşusunun doğrulttuğu silahın önüne geçen kadın yaşamını yitirdi. Tartışmanın nedeninin 'sarkıntılık' olduğu iddia edildi. Olay yeri gün aydınlandığı zaman ayrıntılı olarak incelecek.

Beykoz Çamlıbahçe Mahallesi'ndeki Tahmaz Sokak'ta oturan G.K. ile eşi Y.K, aralarında husumet olduğu öne sürülen komşuları Ş.U. ile görüşmek için evine gitti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre görüşme sırasında çıkan tartışmada Ş.U. yanında bulunan tüfeği eline aldı. Eşini korumak için silahın önüne geçen G.K, Ş.U. tarafından açılan ateşle yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Ş.U'nun yaklanması için emniyet güçlerince çalışma başlatıldı.

Kadının cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ancak haberle ilgili ajanslarda farklı ayrıntılar geldi. İHA soruşturmanın gizli olarak yürütüleceğini belirtti. İHA'ya göre olay yerinin yeşillik alan ve karanlık olması nedeniyle Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışmalarına gün aydınlanınca devam edecek.

Olay yerinde ve çevresinde polis ekiplerinin gece boyunca nöbet tuttuğu, görgü tanıklarının ifadesi alınmak üzere Beykoz Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.

Sarkıntılık iddiası

İHA'nın iddiasına göre Y.K. ile eşi G.K.'ya sarkıntılık yaptığı belirtilen madde bağımlısı Ş.U. arasında tartışma çıktı. İki tarafında silahlı olduğu sözlü tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü ifade edildi.