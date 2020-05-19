Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.22'de Akdeniz'de 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#DEPREM: Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında saat 02.22'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) May 18, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Depremin 5.89 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 281 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
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