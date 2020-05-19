Meksika'da yağan dolu taneleri koronavirüse benzetildi: 'Tanrı evde kalmamızı hatırlatmak için bu havayı yarattı'

Meksika’nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinde bulunan Montemorelos’ta yağan dolu taneleri, koronavirüsün taç şeklindeki yapısına benzetilince halk arasında yaygın olan batıl inançları alevlendirdi.

Bölge sakinlerinin çoğu bu durumu, ‘göklerden gelen bir işaret’ olarak yorumladı.

Hailstones that look like coronavirus are seen as a sign from God to stay home during pandemic by locals in Mexico https://t.co/cwr6Y4EFKV — Daily Mail Online (@MailOnline) May 19, 2020

Görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi çekti. Bir kullanıcı, “Tanrı evde kalmamızı hatırlatmak için bu havayı yarattı” derken, bir diğeri de “Bu, yaratıcıdan subliminal bir mesaj mı acaba?” diye espri yaptı.

Coronavirus-shaped hailstones 'are a message from God to stay at home' https://t.co/mwEdFV6ev0 pic.twitter.com/XgCgcNLKzZ — Daily Mirror (@DailyMirror) May 19, 2020

Meteoroloji uzmanı: Gayet normal

Dünya Meteoroloji Örgütü danışmanı ve meteorolog Jose Miguel Vinas ise dolu tanelerinin şeklinin ‘tamamen normal’ olduğunu söyledi.

Vinas, “Fırtına içerisindeyken dolu taneleri küçük küresel formlar olarak başlarlar ve üstlerinde buz katmanları biriktirirler. Çok güçlü fırtınalar sırasında, dolu taneleri halihazırda büyükken çarpıştıkları zaman pek çoğu birbirine kaynaşır; birlikte parçalanıp sıkışırlar. Bu da buzdan çıkıntılara neden olur” dedi.