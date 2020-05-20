Call of Duty serisinin bir sonraki oyunu hakkında yeni iddia

Call of Duty serisinin bir sonraki oyununun adı ve konusu hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Call of Duty: Black Ops Cold War adıyla gelmesi beklenen oyun, soğuk savaş döneminde geçebilir.

Activision, daha önce Call of Duty serisine 2020 yılında yeni bir oyun geleceğini resmen açıklasa da, oyunu hangi stüdyolarının geliştireceğini belirtmemişti. Yeni bir iddiaya göre bir sonraki Call of Duty oyunu Black Ops serisine geri dönüş yapacak.

Webtekno'nun aktardığına göre Call of Duty oyunları konusunda güvenilir sızıntılarıyla tanınan Twitter kullanıcısı Okami, Black Ops serisinin alışılageldik görselini yeni oyunun adıyla düzenleyerek paylaştı. Okami'ye göre serinin bir sonraki oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War adıyla gelecek.

Call of Duty: Black Ops Cold War, Soğuk Savaş dönemini konu alacak

Call of Duty: Black Ops Cold War, adından da anlaşılacağı gibi tarihi bir ortamla Soğuk Savaş dönemine dönecek. Soğuk Savaş,1947-1991 yılları arasındaki geniş bir dönemi kapsıyor. Treyarch'ın Black Ops serisi, yeni oyunla köklerine geri dönecek olsa da oyunun geçtiği belirli bir olay veya konum belirtilmiyor.

Söylentiler, yeni Black Ops oyununun serinin önceki oyunları üzerinde çalışan Treyarch tarafından geliştirileceğini öne sürüyordu. Sledgehammer ve Raven'ın da projede destek stüdyoları olacağı belirtiliyordu. Ayrıca Call of Duty: Black Ops 4 ile kaldırılan hikaye modunun yeni oyunda döneceği de iddia ediliyordu.

Call of Duty: Warzone'da ortaya çıkan kilitli sığınakların da yeni oyuna referans olduğu bildiriliyor. Diğer yandan veri madencileri de oyun dosyalarında Soğuk Savaş döneminde kullanılan U-2 uçağını keşfetmişlerdi. Battle royale modunun Call of Duty oyunlarını birbirine bağlayan bir rol üstlendiği konuşuluyor.