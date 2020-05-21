Şarkılarında 'istismarı yücelttiği' için eleştirilen Lana Del Rey, meslektaşları tarafından 'haça gerildiğinden' yakındı

2012 tarihli 'Born to Die' albümünün 'Summertime Sadness' şarkısıyla şöhrete kavuşmuş olan Lana Del Rey, Instagram'dan uzun bir video ve açıklama yayımladı.

5 Eylül'de çıkaracağı 'White Hot Forever' albümünün müzik sanayinde karşılaştığı çifte standartları ele alacağını söyleyen ABD'li şarkıcı, duygusal istismar içeren ilişkilerini konu alan şarkılar yaptığı için haça gerildiğinden, diğer kadın şarkıcıların da aynı telden çalmasına rağmen böyle bir eleştiriyle karşılaşmadığından yakındı.

Kadın şarkıcı paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"Doja Cat, Ariana [Grande], Camila [Cabello], Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj ve Beyoncé'ın seksi olmak, üzerinde kıyafet olmaması, düzüşmek, aldatmak konusunda bir sürü şarkısı varken, ben de izninizle bedene düşkünlük, ilişki mükkemmel olmasa da aşık olmanın güzelliği ya da para için dans etmek yahut canım ne isterse onun hakkında şarkı söylemeye geri dönebilir miyim - bunun için haça gerilmeden ya da isitismarı yücelttiğim söylenmeden - ??????"

"Kadınların her konuya dalmasına nihayet izin verilmişken, benim ilişkilerdeki bazen pasif ya da ezilen rollerimi ayrıntılandıran küçük lirik araştırmalarım sıklıkla insanların benim 'kadınları yüzlerce yıl geriye götürdüğümü' söylemelerine vesile oluyor."

"Ben feminist değilim, ama feminizmde benim gibi görünüşü olan, benim gibi davranan kadınlar için bir yer olmalı, hayır dediğinde erkek tarafından evet diye duyulan türde kadınlar, kendi hikayeleri ve sesleri daha güçlü kadınlar ya da kadınlardan nefret eden erkekler tarafından ellerinden alınmış türde kadınlar için..."