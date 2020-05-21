Bilim insanları kanseri neden tedavi edemediklerinin sebebini açıkladı: Evrim

Üniversitesi uzmanları, çeşitli kanser türlerine sahip 136 hastadan birkaç primer tümör ve metastaz örneği aldı. Bununla birlikte 100 metastaza ilaç uygulanırken, 99’a uygulanmadı. Araştırma sırasında tedavinin, kanser hücrelerinin mutasyonuna ve evrimine yol açtığı tespit edildi.

Metastazların, mutasyona uğramış tek bir hücre veya klondan olduğu kadar birkaç tanesinden birden de oluşabildiği ifade edilen yazıda, poliklonal metastazların, terapi uygulanmayan hastalarda ya da tedavi gören hastalarda ana tümör bölgesinin dışında kalan dokularda geliştiği kaydedildi.

Nature Genetics'te yayımlanan araştırmaya göre, bununla birlikte bilim insanları, metastazın yeterince erken meydana geldiği yerlerde ikincil tümörün primer tümöre benzediğini ve az sayıda eşsiz mutasyona sahip kanser hücreleri tarafından oluşturulduğunu ortaya çıkardı.

Ancak terapiden geçen hastalarda ikincil tümörlerin ana kanserle büyük ölçüde farklılık gösterdiğini ve ilaca dirençli hücrelerden oluştuğunu tespit eden bilim insanları, ikincil tümörlerin başlarda zayıf olsa da ilaç tedavisinin onlarda mutasyonlara neden olduğu, bu mutasyonların tümörleri daha agresif ve tedaviye dirençli hale getirdiği ifade edildi.