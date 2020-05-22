5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi

Amerika'daki üstün zekalılar okulu Edison Regional Gifted Center'a ilk kez bir Türk tam bursla kabul aldı. Devletin yaptığı ve sadece 28 öğrenci alınacak sınavda 3 bin 500 öğrenci yarıştı. 153 IQ'suyla 5 yaşındaki Eren Akdoğan birinci oldu.

IBM'de bulut bilişim ve yapay zeka alanında çalışmalar yapan Erman Akdoğan ile Bilişim Uzmanı Esra Serin Akdoğan çifti, 5 yaşında Eren ve 3 yaşında Deniz adında 2 çocuğuyla ABD Chicago'da yaşıyor.

Birinci oldu

ABD'de devletin yılda bir kez üstün zekalı çocukları belirlemek için yaptığı 'Regional Gifted Centers Admissions Testing' sınavına Eren'i devam ettiği James G. Blaine kreşindeki öğretmenleri yönlendirdi. Eren, 3 bin 500 adayın yarıştığı sınavda ABD'nin üstün zekalılar eğitiminde en prestijli okuluna alınacak 28 kişi içinden birinci olmayı başardı.

Okuldaki ilk Türk

Sözcü'de yer alan habere göre; Edison Regional Gifted adlı üstün zekalılar okuluna şimdiye kadar kabul edilen ilk Türk olan Eren'in babası Erman Akdoğan, "ABD'de doğan Eren, 2 ile 4.5 yaş arasında Türkiye'deydi. Geçtiğimiz ağustos buraya geldi. Anadili İngilizce değil ve hiçbir hazırlığı da yoktu. Çok umutlu değildik. Aileler, bu sınav için çocuklarını 2 yaşında kurslara gönderiyormuş. Eren rekor kırarak, birinci olunca herkes çok şaşırdı" dedi.

'Robot mühendisi olmak istiyor'

Baba Erman Akdoğan sözlerini, "Eren'in, süper kahramanı Süperman değildi. Süper kahramanı, 'Kötü adamları kovalayan, büyük komutan' dediği Atatürk'tü. Meraklı, çok soru soran bir yapısı var. Kitaplar, futbol, basketbol, satranç, canlılar, doğa olayları ve robotlarla çok ilgili. 3 yaşında, 'Robot mühendisi olacağım' dediğinde de şaşırmıştık" diye tamamladı.

Eren'in kazandığı okulun özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

– ABD eğitim sistemindeki en başarılı ilk ve ortaokul yapısı.

– 45 yıldır zeka testi sonuçlarıyla özel öğrencileri seçiyor.

– Eğitimde en prestijli ödül Blue Ribbon'u kazanmış.

– Okulda halen üstün zekalı 275 öğrenci okuyor.

– Anaokulundan 8'inci sınıfa kadar hızlandırılmış müfredat var.

– Ekonomi, siyaset, hukuk, felsefe, kodlama eğitimi de veriliyor.AV– Dersler keşfetme, sorgulama, problem çözme odaklı yapılıyor.

– İngilizce ve Fransızca eğitimde, ilaç farkındalığı gibi dersler de var.